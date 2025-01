Genova – Altri 15 giorni di rinvio delle procedure di trasferimento/licenziamento per i lavoratori del Moody, il celebre locale di via XII ottobre a Piccapietra. Li ha accordati la società Romeo e Giulietta, che gestisce il locale dopo il crack del gruppo Qui Ticket e che potrebbe essere “sostituita” da un’altro gruppo che si è detto interessato a rilevare il locale.

A chiedere la proroga il Comune di Genova ed in particolare l’assessore Mario Mascia che si dice convinto di poter raggiungere una soluzione positiva entro quel margine di tempo.

«La società Romeo e Giulietta, attuale locataria del Moody – fa sapere l’assessore Mascia – ha accettato di prorogare di altri 15 giorni il termine dei trasferimenti dei lavoratori, come da me richiesto nella riunione di ieri. Grande soddisfazione per questo risultato, che consentirà di definire gli aspetti relativi alla locazione da parte dell’imprenditore interessato e, soprattutto, di risolvere positivamente la vertenza dei 26 lavoratori».