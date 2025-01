Genova – Un incidente si è verificato nel corso della prima mattinata odierna in via Paolo Reti nel quartiere genovese di Sampierdarena, dove una donna che stava attraversando la strada è stata centrata in pieno da una moto.

Nell’impatto sono rimaste ferite due persone: sia il motociclista che la donna travolta. Proprio quest’ultima ha riportato un trauma cranico e la rottura del femore ed è stata trasportata all’ospedale San Martino. La persona a bordo del mezzo a due ruote, invece, è stata trasportata all’ospedale Villa Scassi.

Oltre ai sanitari del 118, sul posto sono giunti anche gli agenti della polizia locale che hanno effettuato i rilievi necessari al fine di chiarire la dinamica di quanto accaduto. Al momento non è chiaro se la donna stesse attraversando o meno in prossimità delle strisce pedonali. Visto l’orario, non si sono registrate grandi ripercussioni sul traffico nella zona.