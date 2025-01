Genova – Sorpresi a far correre i cani liberi in un parco pubblico frequentato da bambini e anziani e dove è vietato. E’ successo nei giorni scorsi ad un gruppo di cittadini, multati dalla polizia locale per aver violato quanto disposto dal regolamento comunale.

Il “blitz” della polizia locale, richiesto a gran voce dai frequentatori del parco, stufi di veder violate le normative e i loro diritti, ha però scatenato un diluvio di polemiche come solo in Italia può avvenire, e chi è stato sorpreso a violare le regole, invece di accettare la sanzione e comportarsi di conseguenza, discute presunte “attenuanti” e ribatte alle accuse.

E così, sui social, l’intervento della polizia locale è stato pesantemente criticato da alcuni e applaudito da altri. Le fazioni si stanno scontrando sostenendo da un lato che l’area per i cani della zona è occupata dal cantiere per la realizzazione della stazione della Metro e quindi i cagnolini non sanno dove andare e chi invece ribatte che le regole sono regole e gli agenti non potevano certo “chiudere un occhio”.

Chi insiste a lasciare libero il proprio cane, in presenza di un regolamento che impone l’uso del guinzaglio, soprattutto, in aree dove giocano i bambini e gli anziani vorrebbero restare seduti in pace sulle panchine, lo fa a suo rischio e pericolo e, soprattutto, sapendo di poter incorrere in una sanzione.

Lo scambio di accuse tra “favorevoli” e contrari” al blitz arroventa il web e divide in modo netto chi pensa che in assenza di spazi dedicati si possa lasciare libero il cane e chi invece ribadisce che le regole ci sono e vanno rispettate, aggiungendo che magari non è il caso in questione ma nel parco dell’Acquasola i cani circolavano liberi anche quando l’area per i cani era disponibile.

Alla questione del guinzaglio si aggiunge quella delle aggressioni tra cani, con esemplari massicci e di razze spesso protagoniste di episodi di cronaca, che mordono più o meno gravemente piccoli cagnetti da compagnia. Inoltre c’è la “solita questione” delle deiezioni non raccolte che ormai è una emergenza in tutta la città dove il numero dei cani in proporzione alla popolazione residente è tra i più altri in Italia.

Le richieste delle due “fazioni” sono chiare: da un lato si chiede di realizzare un’area per cani anche temporanea e alternativa a quella pre-esistente e, dall’altra, si invocano più controlli e blitz, anche in borghese, per sanzionare duramente chi pensa che le regole siano fatte “per gli altri”, causando peraltro un clima negativo anche per tutti coloro che amano i loro cani e seguono alla lettera quanto previsto dai regolamenti.

Un caso analogo, con forte discussione tra proprietari di cani e frequentatori, era scoppiato nei mesi scorsi per i controlli nel parco di Villa Croce, a Carignano. Anche in quel caso la presenza costante di animali lasciati liberi e deiezioni nelle aree frequentate dai bambini, aveva fatto scattare i controlli e le sanzioni e innescato una forte discussione.

