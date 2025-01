Genova – Vigili del Fuoco al lavoro, nella notte, anche per un incendio boschivo divampato sulle alture di Voltri. Residenti della zona hanno chiamato intorno all’una per segnalare le fiamme in via Superiore dei Giovi e i pompieri hanno inviato due squadre.

Fortunatamente l’intervento dei vigili del fuoco ha permesso di evitare l’estendersi dell’incendio ai boschi della zona ma anche che si avvinasse alle abitazioni.

L’intervento dei pompieri è andato avanti sino alle 5 del mattino quando la zona è stat bonificata.

In corso le indagini per identificare le cause del rogo che potrebbe essere doloso. I piromani scelgono le giornate con clima secco e forte vento perché si presentano le migliori condizioni per far divampare incendi di grandi dimensioni.

(Foto di Archivio)