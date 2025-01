Le correnti di aria fredda proveniente dall’Est Europa continua a garantire un momentaneo ritorno a valori termici consoni per il periodo sul comparto del Mediterraneo Centro-Orientale.

Valori pressori in aumento oltralpe favoriranno un rinforzo delle correnti dai quadranti settentrionali con cieli pressoché sereni sulla nostra regione.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Martedì 14 Gennaio 2025

Cieli pressoché sereni o velati per tutta la giornata sulla nostra regione. Possibili banchi di nebbia o foschia sui fondovalle dei versanti padani nelle prime ore del mattino.

Venti moderati o forti dai quadranti settentrionali sulle vallate del Genovesato e del Savonese centro-orientale con raffiche superiori ai 60 Km/h tra nottata e mattinata.

Forti sulle vette dell’Appennino di Levante. Deboli variabili sullo Spezzino costiero

Marestirato sotto costa e mosso o molto mosso sui settori Occidentali del Mar Ligure. Stirati o poco mossi sul Levante costiero.

Temperature in lieve ed ulteriore diminuzione nei valori minimi con valori localmente vicini allo zero sulle vallate alle spalle di Genova e Savona e abbondantemente sotto lo zero nelle vallate interne e sui versanti padani. Massime stazionarie o in lieve aumento nel Tigullio costiero e nell’Imperiese

Sulla costa temperature minime tra +1°C/+9°C e massime tra +7°C/+15°C

Nell’interno temperature minime tra -9°C/+2°C e massime tra 0°C/+9°C