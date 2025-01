Genova – Prosegue con il Municipio IX Levante e con Quarto, l’appuntamento con la “Colazione con il sindaco nei quartieri”. L’appuntamento è fissato per martedì 22 gennaio con il vicesindaco reggente facente funzioni sindaco Pietro Piciocchi che incontrerà dalle 7.30 alle 9 i cittadini che potranno partecipare iscrivendosi sul sito del Comune di Genova: sarà sufficiente compilare l’apposito modulo a questo indirizzo.

I genovesi interessati potranno esprimere una preferenza e specificare l’appuntamento a cui vogliono partecipare.

La scelta non dipende dal luogo della propria residenza: un cittadino che abita in un Municipio, infatti, potrà intervenire a un incontro indicando anche un’altra parte del territorio genovese.

“Le giunte organizzate nei quartieri ci stanno offrendo molti spunti su quali azioni poter attuare per migliorare la vita di chi ci vive o lavora, con piccoli interventi – spiega il facente funzioni sindaco Piciocchi – la Colazione nei quartieri ha un format analogo a quello già sperimentato con successo della Colazione col sindaco. Tra un caffè e un pezzo di focaccia, a inizio giornata, tutti i cittadini potranno avere un confronto diretto con le istituzioni, scambiare opinioni ed esporre problematiche inerenti i luoghi in cui risiedono o di cui hanno una diretta conoscenza, avere un feedback sull’azione amministrativa, sullo stato dell’arte degli interventi in corso e sui progetti che interessano il proprio quartiere”.

Dopo Quarto, gli appuntamenti successivi saranno: il 4 febbraio a Marassi, il 18 febbraio a Castelletto e il 4 marzo a Pegli.

