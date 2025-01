Albenga (Savona) – Nascondevano la droga nelle scatole e nelle buste di cibo per cani e per gatti e la consegnavano a spacciatori e consumatori direttamente nel negozio di Pet Food che gestivano come “copertura” della ben più remunerativa attività di spaccio. E’ uno degli espedienti della banda di trafficanti di sostanze stupefacenti scoperta dai carabinieri del comando provinciale di Savona e che ha portato all’arresto di 10 persone.

Alle prime luci dell’alba di oggi, al termine di una indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Savona, 70 carabinieri hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Savona a carico di 5 soggetti accusati di traffico illecito di sostanze stupefacenti.

Per altre 16 persone, anch’esse indagate per detenzione e spaccio di droga, sono scattate le perquisizioni personali disposte dalla Procura della Repubblica e la contestuale notifica di invito a rendere interrogatorio preventivo davanti al GIP, previsto dal recente decreto Nordio, all’esito del quale il giudice valuterà l’eventuale emissione di una nuova ordinanza di custodia cautelare anche nei loro confronti.

Nel corso delle operazioni odierne, oltre alle 5 persone colpite dal provvedimento restrittivo dell’Autorità Giudiziaria, a seguito delle perquisizioni sono stati arrestati in flagranza di reato altri 5 indagati e ulteriori 4 sono stati denunciati in stato di libertà per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti, sequestrando complessivamente circa 38 Kg di stupefacenti e oltre un milione di euro in contanti, provento dell’attività delittuosa, occultato all’interno di alcune finte tubature metalliche create appositamente nel garage del principale indagato, al quale è stata altresì sequestra un’autovettura Mercedes di grossa cilindrata acquistata sempre con i proventi illeciti.

L’attività investigativa dei Carabinieri ha interessato complessivamente 22 persone, tra i 28 e i 77 anni, residenti o domiciliate in provincia di Savona, tutte a vario titolo coinvolte in una assai fiorente e diffusa attività di spaccio nel territorio ligure.

L’indagine, coordinata dalla Procura della Repubblica di Savona e condotta dal Nucleo Investigativo del locale Comando Provinciale dei Carabinieri, è partita nel mese di novembre 2023 e ha consentito di documentare, con varie attività tecniche e numerosi servizi di osservazione, controlli e pedinamenti, svariate cessioni di diverse tipologie di stupefacenti, tra cui oltre 100 kg di hashish, 35 kg di marijuana, due kg di cocaina, oltre a 140 gr. MDMA e 5 gr. Ketamina.

Molti degli indagati sono giovani savonesi insospettabili e senza precedenti penali, la droga era destinata alle piazze di spaccio della provincia di Savona e ad alcuni frequentatori di locali notturni della riviera.

La complessa attività svolta dai Carabinieri, inoltre, ha consentito di individuare due principali canali di approvvigionamento degli stupefacenti, uno gestito da cittadini marocchini e uno da cittadini albanesi.

Particolarmente ingegnosa la modalità di consegna dello stupefacente ad opera di due dei principali indagati, ex gestori di una palestra di arti marziali e proprietari di un negozio specializzato nella vendita di prodotti per animali di Albenga, che lo occultavano all’interno delle confezioni di alimenti per cani e gatti, per poi venderlo agli acquirenti e spacciatori sia presso il negozio, sia nella palestra, oppure lo portato direttamente a domicilio, con un profitto illecito complessivo di oltre un milione di euro, sequestrato in data odierna.

Sempre nel corso dell’indagine, nel mese di marzo scorso è stato eseguito l’arresto in flagranza di reato di un 32enne albenganese, fermato sulla sua autovettura e trovato in possesso di 3 kg di hashish e 1 kg di marijuana, droga acquistata poco prima presso il negozio di alimenti per animali, giovane giudicato subito per direttissima e condannato a due anni e sei mesi di reclusione.