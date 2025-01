Vado Ligure (Savona) – Era nascosto in un carico di banane in arrivo dal sud America la spedizione di cocaina da oltre 2 milioni di euro trovata dalla guardia di finanza e dagli agenti delle dogane nel porto savonese.

Il carico, da oltre 24 chili, è stato scoperto dai funzionari del reparto antifrode dell’ufficio delle Dogane di Savona, e dai dai militari della guardia di Finanza durante l’esecuzione di un controllo ordinario sui carichi di frutta fresca provenienti dal Sud America.

La droga era nascosta in un container di banane provenienti da Puerto Bolivar (Ecuador), ed era confezionata in 20 panetti raffiguranti, per la maggior parte, il simbolo di una fenice.

In corso la identificazione dei destinatari della droga e chi aveva l’incarico di prelevare la droga dal carico e portarla a destinazione.

Il sequestro, l’ennesimo nel porto di Vado, conferma l’importanza del porto savonese nei traffici internazionali di droga che dal Sud America arriva negli scali italiani per poi proseguire il suo viaggio.

Scelta compiuta dai trafficanti per i controlli “a campione” e non su tutto quanto arriva con le navi.

(foto di Archivio)