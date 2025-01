Genova – Indagini in corso per ricostruire l’esatta dinamica del terribile incidente in cui ha perso la vita ieri sera Alessandro Novelli, 58 anni, mentre era alla guida del suo scooter e percorreva via Paleocapa, a Oregina.

L’uomo percorreva la strada in salita quando è sopraggiunto un suv bianco condotto da una donna di 62 anni dalla direzione contraria e i due mezzi si sono scontrati frontalmente per cause ancora da accertare.

L’uomo ha avuto la peggio ed è stato sbalzato a terra riportando lesioni che sono risultate mortali. A nulla sono serviti i tentativi di rianimazione fatti a lungo dal personale sanitario e medico dei mezzi di soccorso intervenuti.

Le forze dell’ordine hanno chiuso a lungo la strada per consentire le operazioni d soccorso e poi i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e le responsabilità.

Si tratta del primo incidente mortale del 2025 a Genova. Lo scorso anno le vittime della strada sono state 10.

