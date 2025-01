Genova – Migliorano, all’ospedale San Martino, le condizioni della coppia di circa 60 anni travolta ieri sera da un’auto dei carabinieri mentre attraversavano la strada in corso Gastaldi.

I due fortunatamente hanno riportato solo ferite non gravi e sono stati trasferiti per accertamenti al pronto soccorso dell’ospedale in codice giallo di media gravità.

Sul posto sono arrivate altre auto delle forze dell’ordine che hanno compiuto i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente ma saranno le videocamere di sorveglianza a fornire le evidenze di quanto avvenuto.

La vettura dei militari procedeva con le sirene attivate e dalle prime informazioni sembra che la coppia abbia attraversato sulle strisce ma con il semaforo rosso ma saranno le indagini a fornire un quadro preciso di quanto effettivamente avvenuto e a stabilire eventuali responsabilità.

