Rapallo (Genova) – E’ stata trasportata all’ospedale genovese di San Martino la donna travolta da uno scooter mentre stava attraversando la strada nel corso della mattinata di oggi, mercoledì 15 gennaio.

E’ accaduto in via Sant’Anna. La donna ha riportato un trauma cranico e le sue condizioni sono apparse serie fin da subito. Per questo motivo, i sanitari del 118 giunti sul posto l’hanno trasportata in ospedale in codice rosso, quello di maggiore gravità.

Inoltre, sul luogo del sinistro stradale sono anche giunti gli agenti della polizia locale, che hanno effettuato i rilievi necessari per chiarire la dinamica di quanto accaduto. Al momento non è chiaro se la donna stesse attraversando o meno sulle strisce pedonali quando è avvenuto l’impatto.