Genova – “Aiutiamo Elodie a vincere la sua battaglia” è l’accorato appello lanciato dagli amici della famiglia di Multedo che sta affrontando la terribile malattia della piccola che ha trascorso un anno ricoverata in gravissime condizioni all’ospedale Gaslini di Genova e che ora sta proseguendo cure e terapie che stanno sfiancando la famiglia.

Per questo è nata una iniziativa benefica che potrebbe aiutare davvero la bambina e le persone che con tanti sacrifici la stanno aiutando.

A rilanciare l’appello attraverso social e Media è Marco Macrì, il vigile del fuoco che da tempo si batte per le famiglie con figli disabili o con problemi gravi di salute attraverso l’esperienza di Genova Inclusiva, l’associazione che riunisce famiglie e chi crede che il futuro delle persone con disabilità a Genova debba ricevere più attenzione da parte delle istituzioni.

“Elodie è una bambina vivace e piena di energie – spiega Marco Macrì – e sta affrontando una delle sfide più difficili della sua giovane vita. E’ stata colpita dalla SEU, una grave malattia che ha danneggiato i suoi reni e compromesso gli organi vitali, ha trascorso tre mesi in rianimazione tra intubazione, dialisi e terapie intensive”.

Dopo una lunga degenza di un anno presso l’Istituto Giannina Gaslini di Genova, Elodie ha continuato le sue cure ricoverata presso un istituto di cura e riabilitazione per altri sei mesi per poi continuare privatamente ed infine intraprendere un complesso percorso riabilitativo all’estero.

Purtroppo il suo cammino verso la guarigione è ancora lungo e complesso. Le sue condizioni richiedono cure ed interventi medici, controlli specialistici e terapie riabilitative continue ed avanzate per recuperare le sue capacità motorie e migliorare la qualità della sua vita.

I costi di queste cure sono estremamente elevati e rappresentano un peso insostenibile per la sua famiglia, già messa a dura prova. Per questo motivo, il comitato Genitori di Genova Inclusiva lancia un appello a tutta la comunità genovese affinché mostri la sua solidarietà.

Elodie ha ancora una possibilità concreta di migliorare, ma ha bisogno del sostegno di tutti noi. È il momento di unirci per aiutarla a tornare a vivere la sua infanzia con serenità e speranza.

Come Aiutare

È stata attivata una raccolta fondi per sostenere le cure di Elodie. Anche un piccolo contributo può fare la differenza. Per donare e seguire gli aggiornamenti sul suo percorso, visitate il sito: www.gofundme.com/f/4c5dsz-diamo-una-speranza-a-elodie

Per agevolare chi non fosse troppo bravo nell’uso dei computer o preferisce il contatto diretto sono stati attivati anche punti fisici, dove ognuno può donare quello che riesce:

Bar Sympa in via Simone Pacoret de Saint Bon a Multedo

Agenzia viaggi Perché No sul lungomare di Pegli

Torrefazione Palli sul lungomare di Pegli

Abbigliamento uomo donna A&G sul lungomare di Pegli

Intimamente Noi sul lungomare di Pegli

Negozio bimbi ‘C’era una volta’ sul lungomare di Pegli

Boutique ‘San Giorgio’ sul lungomare di Pegli

Bar ‘Peretti’ sul lungomare di Pegli

Palestra ‘Pegli Gym’ di via Teodoro di Monferrato

Attardi Bread & Breakfast’ di via Pallavicini

Vinlove caffè’ di via Opisso

Pub ‘Molly Malone’ di via dei Reggio

