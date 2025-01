Loano (Savona) – Sono in corso le indagini da parte delle forze dell’ordine per risalire all’identità dei responsabili del tentativo di truffa che è andato in scena nel corso del pomeriggio di ieri ai danni di una donna residente a Loano.

La vittima ha ricevuto una telefonata da parte di un uomo che, fingendosi un maresciallo dei carabinieri, le ha comunicato che il figlio era rimasto coinvolto in un incidente ed era stato trasportato in caserma. Sempre secondo il racconto dell’uomo, nel sinistro stradale sarebbero rimaste ferite delle altre persone.

Il malvivente ha continuato a porre in maniera insistente diverse domande alla donna, che a quel punto si è insospettita, ha interrotto la telefonata e ha allertato le forze dell’ordine che hanno immediatamente dato il via alle indagini.