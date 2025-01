Genova – Sono in corso le indagini da parte delle forze dell’ordine che sono al lavoro per ricostruire quanto accaduto nel corso della serata di ieri, lunedì 20 gennaio, in via Pastrengo, nella zona sopra a piazza Corvetto.

Qui un ragazzino minorenne ha richiesto l’intervento delle forze dell’ordine denunciando di esser stato scippato dello smartphone da uno sconosciuto, che si sarebbe avvicinato a lui, gli avrebbe strappato il cellulare dalle mani e si sarebbe dileguato nel giro di pochi istanti.

Il gps del cellulare segnava la posizione in via della Maddalena, ma una volta che gli agenti si sono portati sul posto non hanno trovato né la refurtiva né il malvivente. Le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona dell’accaduto potrebbero aiutare a fare maggiore chiarezza e ad identificare l’uomo.