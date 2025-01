Genova – Un uomo di 27 anni è stato denunciato dalle forze dell’ordine a seguito di quanto accaduto durante la notte appena trascorsa in pieno centro nel capoluogo, nello specifico in via Fiasella.

Gli agenti sono giunti sul posto dopo una richiesta da parte del titolare di un bar, che segnalava la presenza di ladri all’interno del locale. Nello specifico, si trattava di un uomo di 27 anni che ha forzato la finestra del bar, si è introdotto all’interno e ha preso i soldi dal fondo cassa.

Gli agenti sono giunti nei pressi del luogo indicato e hanno visto il malvivente che stava uscendo dal locale. Una volta giunto in via XX Settembre, l’hanno raggiunto. Il 27enne è stato trovato in possesso delle banconote e delle monete prese dal fondo cassa. Nei suoi confronti è scattata la denuncia e l’obbligo di firma.