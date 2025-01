Genova – Un uomo di 41 anni è stato arrestato nel corso della serata di ieri nel quartiere genovese di San Fruttuoso per l’ennesima aggressione ai danni della sua compagna. La donna, che già in passato si era rivolta alle forze dell’ordine per raccontare minacce e botte ricevute dall’uomo, ieri si è recata al Commissariato di Polizia per cercare un luogo sicuro dove rifugiarsi dal compagno, raccontando di aver subito nuovi maltrattamenti.

A quel punto gli agenti si sono recati presso l’abitazione dove risiedono i due e hanno trovato il 41enne in evidente stato di alterazione dovuto all’assunzione di sostanze alcoliche. Nei suoi confronti è così scattato l’arresto e il trasporto presso il carcere di Marassi.

La donna, invece, visibilmente scossa da quanto accaduto, è stata trasportata all’ospedale.