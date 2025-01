Genova – Ha riaperto questo pomeriggio alle 15, dopo una complessa operazione di controllo delle strutture e di pulizia degli ambienti, la multisala The Space Cinema di Magazzini del Cotone dove domenica 19 gennaio si sono vissuti momenti di concitazione per l’incendio divampato sul tetto dei Magazzini del Cotone nel Porto Antico.

Per ovvi motivi di sicurezza i locali erano stati evacuati e le attività sospese per le operazioni di spegnimento del rogo che ha interessato solo la zona del sottotetto e del tetto ma che ha comunque creato disagi al Cinema che è rimasto chiuso sino ad oggi per consentire le verifiche e le operazioni di manutenzione necessarie ad offrire il massimo confort alla clientela.

Sono escluse, al momento, le due sale interessate dagli eventi e che riapriranno non appena i lavori di ristrutturazione saranno terminati.