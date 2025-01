Genova – Militari della Guardia Costiera in azione sulla spiaggia di Voltri per il sequestro di un vasto tratto di arenile che risulta essere stato occupati abusivamente da un locale u sulla la spiaggia di Voltri sono stati sequestrati perché occupati abusivamente. gestito da un noto imprenditore del litorale voltrese.

Secondo l’ipotesi di accusa il terreno sarebbe stato occupato in assenza di autorizzazioni e di permessi e quindi è scattata una denuncia. Le indagini proseguiranno per accertare se il titolare del locale abbia le autorizzazioni anche per alcune costruzioni che, al momento risulterebbero non essere in regola.

(foto di Archivio)