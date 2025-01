Genova – Una violenta aggressione si è verificata nel corso della serata di ieri in via Oliveto, nel quartiere genovese di Quarto. Qui le forze dell’ordine sono intervenute dopo la segnalazione di una violenta lite tra vicini di casa.

Giunti sul posto, gli agenti hanno trovato un uomo sanguinante al volto a causa di una ferita all’occhio che ha raccontato di esser stato aggredito con un bastone da un vicino di casa, un 27enne. I poliziotti si sono così recati presso l’abitazione del presunto aggressore, che ha ammesso di aver colpito il vicino di casa a culmine di una lite. A quel punto, nei suoi confronti è scattata la denuncia. L’uomo ferito, invece, è stato soccorso dai sanitari del 118 giunti sul posto e trasportato all’ospedale San Martino.

Gli agenti hanno dato il via alle indagini per ricostruire nel dettaglio quanto accaduto e per cercare di capire le motivazioni che hanno portato all’episodio violento.