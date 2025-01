Chiusura anticipata dell’Allerta Rossa per maltempo nel Levante, a partire dalle ore 11 e passaggio ad Arancione sino alle 12 di oggi, martedì 28 gennaio.

Le previsioni meteo di Arpal delle ultime ore sembrano mostrare un più deciso miglioramento delle condizioni meteo e si è deciso quindi di anticipare la fine dello stato di Allerta meteo.

Nelle ultime 24-36 ore si sono registrate precipitazioni molto abbondanti sul centro levante della Regione con valori cumulati areali di circa 90 mm in 12 ore e 130 in 24 ore sull’area C e localmente si sono raggiunti valori cumulati fino a 280 mm. Questi fenomeni hanno determinato il passaggio di un picco di piena importante del fiume Entella, associato a locali esondazioni nella zona fociva, dove attualmente i livelli sono in progressiva lenta discesa.

Sui fiumi Magra e Vara il picco di piena è già transitato nelle sezioni di monte, dove i livelli sono in lenta e graduale diminuzione, e transiterà nella sezione di foce nel corso della mattinata, dove non sono previste criticità rilevanti.

Sulla base delle nuove uscite modellistiche, non si prevedono ulteriori precipitazioni diffuse e di rilievo: per tale ragione si anticipa la chiusura dell’allerta Rossa su C, per passare a quella arancione fino alle ore 12 e continua il monitoraggio della zona fociva. L’allerta gialla proseguirà fino alle 15 su C.

Permangono venti meridionali di burrasca su A e C con raffiche fino a 80-90 km/h sui capi più esposti a libeccio e oltre 100-120 km/h sui crinali appenninici. Nelle prossime ora, il moto ondoso tenderà ad aumentare fino a molto agitato con mareggiate intense di libeccio, specie su C e parte orientale di B.

Le previsioni meteo di Arpal

Oggi, martedì 28 gennaio 2025

Dopo il transito del fronte permane una residua instabilità per l’ingresso di aria più fredda in quota, possibili locali rovesci o temporali su parte orientale di B, C ed E con bassa probabilità di fenomeni forti.

Venti meridionali di burrasca (60-70 km/h) su AC con raffiche fino 80-90 km/h sui capi più esposti al libeccio e oltre 100-120 km/h sui crinali appenninici, forti (50-60 km/h) su E e parte orientale di B rafficati specie sui rilievi.

Mare in aumento a molto agitato, mareggiate intense di libeccio specie su C e parte orientale di B.

Domani, mercoledì 29 gennaio 2025

Non si escludono locali piovaschi o brevi rovesci al più moderati su parte orientale di C. Mare agitato con mareggiate residue per onda lunga di libeccio su BC, localmente ancora intense nella notte. Graduale scaduta a partire da Ponente nel corso della giornata

Giovedì 30 gennaio2025

Già dal mattino precipitazioni di debole o al più moderata intensità su AD.

Venti moderato da Nord su A e B occidentale, con raffiche fino a 40-50 km/h, specie in

prossimità degli sbocchi vallivi.

——————————————————————————————————

Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!

Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it – https://t.me/liguriaoggi

Iscriviti alla pagina Facebook – https://www.facebook.com/liguriaoggi

Iscriviti al canale whatsapp – https://whatsapp.com/channel/0029VaDKB3b4dTnRSuqpyH2f

Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads iscrivendosi gratuitamente qui: https://www.threads.net/@liguriaoggi.it?invite=0

Contatta la Redazione di LiguriaOggi.it per eventuali segnalazioni o via email redazione@liguriaoggi.it o via Whatsapp al numero 351 5030459