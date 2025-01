Genova – Un episodio che avrebbe potuto avere conseguenze ben più gravi è accaduto nel corso della notte appena trascorsa nei pressi dell’Autostrada A7, a pochi metri dall’imbocco dello svincolo del casello di Genova Bolzaneto.

Un uomo di circa 30 anni in evidente stato di alterazione dovuto all’assunzione di sostanze alcoliche è caduto da un muretto in via Felice Maritano ed è precipitato sull’A7 dopo un volo di diversi metri. Fortunatamente, la sua caduta è stata attutita da un cespuglio e il tratto di Autostrada interessato era chiuso per dei lavori notturni.

In ogni caso, l’uomo è rimasto ferito e ha riportato alcuni traumi. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che l’hanno soccorso e trasportato in codice giallo, quello di media gravità, all’ospedale Evangelico di Voltri.