Genova – Due uomini sono stati arrestati dalle forze dell’ordine a seguito di una segnalazione che denunciava la presenza di due ladri all’interno di un supermercato situato in via Santa Chiara nella zona di Carignano. Gli agenti si sono precipitati sul posto. Prima è stato intercettato il 45enne, che fungeva da palo durante il furto e ha provato a fuggire, ma è stato prontamente raggiunto e fermato dagli agenti. In un secondo momento è stato fermato anche il 27enne, che stava uscendo dal supermercato con della merce rubata per un valore stimato di circa 300 euro.

Entrambi i malviventi sono così finiti in manette e condotti in Questura. Questa mattina è in programma il processo per direttissima.