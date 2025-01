Riva Ligure (Imperia) – Una tragedia si è consumata nel corso della mattinata di oggi, venerdì 31 gennaio, all’interno di un appartamento situato in via Aurelia. Qui è divampato un incendio che ha reso necessario il tempestivo intervento dei vigili del fuoco. Una volta che i pompieri sono giunti sul luogo dell’accaduto e si sono messi al lavoro per domare le fiamme, all’interno dell’abitazione è stato ritrovato il corpo senza vita di una donna di circa 70 anni.

Al momento non è chiaro se la donna sia morta a causa dell’incendio o se questo sia scoppiato solo dopo il suo decesso. La vittima viveva da sola nell’abitazione. Su quanto accaduto, indagano i carabinieri.