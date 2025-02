Isola del Cantone (Genova) – Un episodio che poteva avere conseguenze ben peggiori è accaduto in Valle Scrivia, dove un uomo di 24 anni a bordo di un autoarticolato ha perso il controllo del mezzo che stava guidando, è andato a sbattere contro un’abitazione distruggendone parzialmente un balcone e si è dato alla fuga.

Sul posto sono rapidamente giunti i carabinieri, che l’hanno fermato al confine con il Piemonte.

A seguito dei controlli svolti, è emerso come il camionista 24enne avesse un tasso alcolemico di sei volte superiore al consentito. Per questo motivo, nei suoi confronti sono scattate una denuncia e una sanzione, mentre il mezzo è stato sequestrato.

——————————————————————————————————

Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!

Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it – https://t.me/liguriaoggi

Iscriviti alla pagina Facebook – https://www.facebook.com/liguriaoggi

Iscriviti al canale whatsapp – https://whatsapp.com/channel/0029VaDKB3b4dTnRSuqpyH2f

Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads iscrivendosi gratuitamente qui: https://www.threads.net/@liguriaoggi.it?invite=0