Genova – Sono quasi ultimati i lavori che erano iniziati in corso Europa a Quinto a seguito del crollo del marciapiede che si è verificato lo scorso mese di giugno. Nell’incidente, che avrebbe potuto avere conseguenze ben più gravi, erano rimasti coinvolti una donna e il suo nipotino. Entrambi erano rimasti contusi solo in maniera lieve.

Fin dalle ore successive all’accaduto, diversi metri di marciapiede erano stati transennati cancellando momentaneamente il passaggio pedonale e decine di parcheggi, con le conseguenti lamentele e proteste di diversi residenti della zona. Nei mesi successivi, con l’inizio dei lavori, era stata anche chiusa una corsia della carreggiata di corso Europa che viaggia in direzione levante, talvolta causando alcune ripercussioni sul traffico.

Dopo diversi mesi, si vede finalmente la luce in fondo al tunnel.

