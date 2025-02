Savona – Un episodio di violenza si è verificato ieri sera davanti ad un bar, dove una lite che ha coinvolto più persone ha richiesto l’intervento delle forze dell’ordine. Una volta che gli agenti sono giunti sul posto, due dei presenti – un 27enne e un 28enne – hanno iniziato ad inveire nei loro confronti, aggredendoli poi con pugni e morsi che hanno causato ferite e lesioni ai poliziotti. Come se non bastasse, hanno danneggiato con calci e pugni la volante di Polizia.

Sul posto è intervenuta anche una pattuglia della Guardia di Finanza, che è andata in soccorso dei poliziotti e insieme a loro ha riportato la situazione sotto controllo.

I due aggressori sono stati arrestati, mentre la Questura di Savona ha predisposto la momentanea sospensione della licenza del locale davanti al quale si è verificato l’episodio.

