Genova – Pesanti disagi alla circolazione si sono registrati a partire dal primo pomeriggio di oggi tra via Soliman e via Merano, nel quartiere genovese di Sestri Ponente, dove un camion ha perso il carico di cemento che trasportava. Il materiale disperso è caduto sulla carreggiata, fortunatamente senza colpire alcun mezzo in transito e senza ferire alcun passante.

Sono state pesantissime, però, le ripercussioni sul traffico che si sono fatte sentire anche in molte zone del quartiere e non solo.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale, che hanno iniziato a gestire il traffico nella zona. Intanto, sono state avviate anche le operazioni di rimozione del materiale e di bonifica della carreggiata.

