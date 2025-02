Genova – Studenti del liceo scientifico Cassini in sciopero, questa mattina, per il freddo nelle aule.

Da diversi giorni l’impianto di riscaldamento dell’istituto non riesce a garantire le temperature minime previste per le attività scolastiche e dopo diversi appelli gli studenti hanno deciso di non entrare a scuola e di protestare davanti all’istituto nella speranza che qualcuna delle amministrazioni preposte intervenga per garantire il diritto allo studio costituzionalmente garantito.

Secondo la denuncia degli studenti, che da giorni lamentano i disagi, nelle aule non si raggiungono neppure i 18 gradi minimi che dovrebbero essere garantiti e seguire le lezioni al freddo, magari indossando le giacche, non è più tollerabile.

La protesta proseguirà sino a quando non interverranno i tecnici addetti alla manutezione per ripristinare le temperature minime previste.

La decisione di scioperare è stata presa anche per l’assenza di informazioni da parte della scuola che sembra non sapere quale sia il problema e quando verranno presi provvedimenti.