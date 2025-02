Genova – La promessa di accorciare i tempi di percorrenza della linea ferroviaria Genova – Milano è ormai dimenticata e per i pendolari sono in arrivo altri problemi destinati a far aumentare perfino di un’ora il viaggio tra i due capoluoghi.

Ad iniziare i disagi sarà Rete ferroviaria italiana RFI con importanti lavori sulla linea ferroviaria tra Voghera e Pavia e poi ci penserà Autostrade per l’Italia con la chiusura del casello di Busalla.

I lavori sulla linea ferroviaria inizieranno a giugno e proseguiranno sino alla fine di settembre mentre quelli autostradali inizieranno subito dopo, da ottobre fino a maggio del 2026

Nel caso della ferrovia i pendolari affronteranno la chiusura del tratto tra Voghera e Pavia che porterà i treni regionali a deviare sula linea di Mortare, con un ritardo sui tempi di percorrenza che dovrebbero andare dai 45 ai 50 minuti mentre gli Intercity passeranno dalla via di Piacenza con prolungamento del tempo di percorrenza sino ad un’ora.

La chiusura delle linea tra Voghera e Pavia sarà totale dal 21 luglio al 28 agosto.

Dal 1 al 20 luglio e poi dal 29 agosto sino al 28 settembre, la chiusura sarà parziale e i treni potranno continuare a passare ma su un solo binario.

Il periodo è particolarmente critico, secondo i pendolari, perchè, oltre ai lavoratori che si spostano tra le due città, in quel periodo viaggiano anche i tanti lombardi che vengono al mare in Liguria e che, con ritardi di quella portata, decideranno più facilmente di muoversi in auto con ulteriore aumento della pressione su strade ed autostrade liguri, già in condizioni di stress per cantieri e lavori.