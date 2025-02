La Spezia – Visite audiologiche gratuite, mercoledì 5 marzo, all’ospedale Sant’Andrea per la IV edizione della giornata di sensibilizzazione sulle malattie dell’orecchio.

Il reparto di otorinolaringoiatria dell’ospedale, diretta da Giorgio Ferrari, aderisce infatti alla giornata di sensibilizzazione sulle malattie dell’orecchio e conseguenti disturbi uditivi “La sordità siamo noi…”, organizzata dalla Società Italiana di Otorinolaringoiatria e Chirurgia Cervico Facciale (SIOeChCF), insieme alla Società Italiana di Audiologia e Foniatria (SIAF).

Dalle 10 alle 17, presso l’ambulatorio ORL – otorinolaringoiatria (padiglione 5, piano terra) sarà possibile sottoporsi ad un check up dell’udito. L’ingresso è libero e gratuito. Info: 0187/534052.

“Le malattie dell’orecchio e i conseguenti disturbi uditivi sono molto frequenti ed interessano tutte le età – spiega Ferrari. – Per questo è necessario proteggere l’udito dai suoni intensi per prevenire future conseguenze. È indispensabile, inoltre, sensibilizzare all’uso corretto dei dispositivi uditivi e supportare coloro che soffrono di sordità. L’evento intende focalizzare l’attenzione sulle problematiche legate ai disturbi uditivi, alla prevenzione e alla cura, e favorire il cambiamento di comportamenti potenzialmente dannosi per l’orecchio e l’udito”.