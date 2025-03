Genova – Ha preso una gatta di strada, mascotte del quartiere, e le ha dato fuoco dopo averla bagnata con del liquido infiammabile. E’ caccia al maniaco, in via Cechov, nel quartiere di Begato, per il grave episodio scoperto dai volontari di una associazione ambientalista allertata da alcuni residenti. La povera gatta ha riportato terribili ustioni sulla schiena e sulla coda, restando praticamente senza pelo e con lesioni molto dolorose.

I volontari l’hanno trovata e salvata e portata in una clinica veterinaria che si è occupata di pulire le ferite, somministrare gli antibiotici per prevenire infezioni e di dare una potata anti dolorifica sulle ferite per diminuire almeno in parte il terribile dolore delle ustioni.

La gatta è stata affidata ad una volontaria che se ne occuperà sino a guarigione completa ma impressiona la violenza e la cattiveria del gesto.

Un appello sui social chiede a chi conosce l’identità della persona, che non sarebbe nuova a gesti di violenza sugli animali, di denunciare per evitare il ripetersi di gesti di questa cattiveria e perché la persona deve essere aiutata a risolvere questa inclinazione alla violenza contro animali indifesi.

Rinunciamo a pubblicare le foto che la ritraggono perché “troppo crude” e che possono turbare le persone più sensibili ma rilanciamo l’appello affinché la persona venga individuata e denunciata ma anche perché si possano raccogliere le somme necessarie a pagare i veterinari e garantire alla gatta le cure necessarie.

(Foto di repertorio)

