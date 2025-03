Dolceacqua (Imperia) – Riposare in eterno insieme, animali e loro padroni, nella stessa sepoltura. E’ quanto ha deciso il Comune di Dolceaqua, aprendo la strada alle sepolture di animali da compagnia insieme ai resti mortali dei loro compagni di vita.

Gli animali registrati e microchippati che hanno trascorso un lungo periodo insieme ai cittadini potranno essere sepolti nello stesso spazio con i padroni con una piccola modifica del Regolamento di Polizia Mortuaria approvato dal consiglio comunale in modo trasversale.

Una novità che sta raccogliendo moltissimi commenti positivi e che sta suscitando grande interesse anche da parte di altri Comuni intenzionati ad offrire ai loro Concittadini la possibilità di essere sepolti con i loro affezionati cani e gatti.

La decisione è stata presa nel corso del consiglio comunale. Il secondo comune dell’Imperiese dopo Sanremo ad autorizzare questo tipo di sepolture.

Nello stesso consiglio è stato deciso anche di aumentare sino a tre le sepolture che possono essere sistemate nello stesso loculo, ovviamente a seguito di cremazione.

Un modo per far risparmiare somme notevoli ai cittadini, anche a discapito delle entrate del Comune.

