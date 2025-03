L’arrivo di una perturbazione atlantica sul Nord Italia determinerà un brusco cambiamento delle condizioni meteo sulla Liguria dopo un periodo di bel tempo stabile. Dal pomeriggio previsto aumento delle nuvole e precipitazioni di intensità anche forte, soprattutto nell’area di centro e di levante.

Purtroppo solo la prima di una serie di perturbazioni richiamate da un’area depressionaria, posizionata poco ad ovest della penisola Iberica.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Domenica 9 Marzo 2025

Progressivo aumento della copertura nuvolosa, ad iniziare da ponente e in successiva estensione all’intero territorio regionale.

Dalle ore centrali della giornata i primi piovaschi inizieranno ad interessare il centro-ponente, ancora in prevalenza asciutto altrove.

Nel pomeriggio graduale estensione delle piogge, inizialmente di debole o moderata intensità, a tutta la regione.

In serata è attesa un’intensificazione delle precipitazioni, le quali potranno assumere carattere di rovescio o temporale, specie sul settore centrale.

Quota neve che si attesterà intorno ai 1400-1600 metri sulle Alpi Liguri, localmente più in basso nelle aree al confine con il cuneese.

Venti al mattino deboli o moderati dai quadranti settentrionali od orientali, possibili raffiche fino a forti sul settore centro-occidentale. Dalle ore centrali del giorno ventilazione, moderata o forte, che tenderà a disporsi da est/sud-est sul centro-levante e da nord a ponente. In serata sono attesi rinforzi fino a burrasca sull’intera regione.

Mare da poco mosso a mosso, fino a molto mosso entro sera.

Temperature minime stazionarie o in lieve aumento, massime in diminuzione.

Sulla costa temperature minime tra +8°C/+14°C – Max: +14°C/+18°C

Nell’interno temperature minime tra -2°C/+7°C – Max: +7°C/+13°C