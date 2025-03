Genova – E’ dura la replica dei Giornalisti a seguito di quanto avvenuto nell’aula del Consiglio Regionale della Liguria dove la consigliera Lilli Lauro (FDI) ha dichiarato che i giornali “vanno bene per fasciare le patate” e dove il presidente del consiglio regionale Stefano Balleari ha “invitato” i giornalisti presenti in aula a “no riprendere la lite i corso tra consiglieri di maggioranza e opposizione”.

Offese gratuite le prime e grave mancanza di rispetto per le regole democratice (e per il lavoro dei Giornalisti) nel secondo caso.

In un comunicato l’Associazione Ligure dei Giornalisti e l’Ordine Ligure dei Giornalisti “condannano fermamente le affermazioni pronunciate questa mattina dalla consigliera regionale di Fratelli d’Italia, Lilli Lauro, secondo la quale i giornali “il giorno dopo sono utili solo per fasciare le patate”. Queste parole, che offendono il lavoro quotidiano di chi fa informazione, sono state pronunciate pubblicamente nella seduta del Consiglio regionale di questa mattina in occasione di un dibattito tra maggioranza e opposizione durante il quale la consigliera ha accusato il centrosinistra di cercare solo titoli sul giornale.

“La consigliera chieda immediatamente scusa ai giornalisti e rispetti il lavoro di chi fa ogni giorno informazione sul territorio. Una frase di questo tipo, detta pubblicamente durante la seduta del Consiglio Regionale, è uno schiaffo all’intera categoria dei giornalisti, quegli stessi professionisti che quotidianamente danno voce anche al mondo politico di cui la stessa Lauro fa parte”, dicono Matteo Dell’Antico, segretario dell’Associazione Ligure dei Giornalisti e Filippo Paganini, presidente dell’Ordine Ligure dei Giornalisti.

Come se tutto questo non bastasse, sempre questa mattina, il presidente del Consiglio Regionale, Stefano Balleari, ha invitato i giornalisti a non riprendere quanto stava accadendo in aula durante un acceso dibattito tra maggioranza e opposizione. “Ci aspettiamo le scuse anche di Balleari – aggiungono Associazione e Ordine -. Condanniamo fermamente pure questo episodio ricordando al presidente del Consiglio Regionale che nessuno può impedire ai giornalisti di riprendere quello che avviene in un dibattito pubblico in aula”.

