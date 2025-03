Sanremo (Imperia) – Hanno cercato di acquistare due orologi Rolex del valore di trentamila euro pagando con banconote false. Tre persone sono finite in manette al termine di una trattativa sulla quale si è concentrata l’attenzione delle forze dell’ordine che hanno interrotto una compravendita che rischiava di finire molto male per il venditore.

L’uomo aveva concordato il pagamento in contanti di trentamila euro per consegnare due orologi marca Rolex e il compratore aveva fissato l’appuntamento per lo scambio in un hotel di Sanremo. Quando l’uomo ha mostrato gli orologi e le rispettive scatole e garanzie, i compratori hanno mostrato il denaro, contenuto in una valigetta.

Lo scambio è avvenuto velocemente e probabilmente in quella fase i truffatori hanno sostituito la valigetta con una uguale e contenente banconote false e addirittura riproduzioni di bassa qualità cercando di raggirare l’incauto venditore.

A quel punto, però, sono intervenute le forze dell’ordine che hanno preso in consegna la valigetta e i compratori, tra loro anche un minorenne.

Ora si cerca di capire perché l’operazione è avvenuta in contanti e con una certa “riservatezza” e dove abbiano trovato tutto quel contante e banconote false i truffatori.

I tre, un 18enne, un 45enne che aspettava in macchina con il motore acceso ed un 15enne, sono stati denunciati per truffa aggravata.