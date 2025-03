Genova – Fiamme in un maxi parcheggio in via Buffa a Voltri. Una colonna di fumo si alza da un complesso di box e garage che ospita oltre 150 vetture.

Le fiamme sono divampate in serata e sul posto sono intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco, ambulanze e forze dell’ordine.

I pompieri sono arrivati in forze, chiamati dai residenti che hanno visto uscire fiamme dalle inferiate dei box e una colonna di fumo nero che ha invaso la zona con un forte odore di plastica bruciata.

Al momento sembra che le fiamme abbiano riguardato solo due box ma le verifiche sono ancora in corso e i pompieri stanno esaminando ogni parte del complesso.

Sul posto una decina di mezzi dei vigili del fuoco che hanno ispezionato ogni parte dei locali per accertarsi che non ci siano persone intrappolate o, peggio, intossicate o ustionate.

Al momento non si ha notizia di feriti

(foto di Archivio)

notizia in aggiornamento