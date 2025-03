Varazze (Savona) – Momenti di grande paura si sono vissuti nel corso del tardo pomeriggio di ieri, giovedì 13 marzo, nei pressi di un appartamento situato ad Alpicella, frazione del territorio comunale di Varazze.

Qui si è sviluppato un incendio che si è velocemente propagato in tutta l’abitazione.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno dato il via alle operazioni di spegnimento delle fiamme. Inoltre, sono intervenuti anche i sanitari del 118 che hanno prestato le cure necessarie alle tre persone che si trovavano all’interno dell’appartamento e che sono riuscite a fuggire in maniera autonoma.

Tutte tre sono rimaste ferite e sono state trasportate all’ospedale San Paolo di Savona: due in codice giallo, di media gravità, mentre una in codice rosso, in gravi condizioni.

I pompieri sono riusciti a domare l’incendio nel giro di qualche minuto, ma sono ancora da chiarire le cause che hanno dato origine alle fiamme.

——————————————————————————————————

Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!

Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it – https://t.me/liguriaoggi

Iscriviti alla pagina Facebook – https://www.facebook.com/liguriaoggi

Iscriviti al canale whatsapp – https://whatsapp.com/channel/0029VaDKB3b4dTnRSuqpyH2f

Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads iscrivendosi gratuitamente qui: https://www.threads.net/@liguriaoggi.it?invite=0