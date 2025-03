Genova – E’ entrato già ubriaco in un bar del quartiere del Lagaccio e dopo aver infastidito i clienti ha iniziato a minacciare il titolare del locale e, infine, all’arrivo dei poliziotti chiamati da passanti li ha aggredito cercando di rubare il taser ad uno di loro.

Intervento movimentato, ieri notte, in un locale del quartiere del Lagaccio per gli agenti della polizia chiamati a prestare aiuto a clienti e titolare di un bar alle prese con una persona ubriaca e violenta.

Dopo aver infastidito i clienti, infatti, la persona ubriaca se l’è presa con il titolare del locale che cercava di calmarlo e che è stato costretto a chiudersi all’interno per non essere aggredito.

Quando sul posto sono intervenuti tre agenti, l’uomo si è scagliato contro le divise con insulti e cercando di aggredirli e tentando di rubare il taser ad uno degli agenti che è rimasto ferito nella colluttazione riportando la frattura ad una gamba ed una prognosi di 30 giorni.

Alla fine i tre agenti sono riusciti ad avere ragione di lui e ad ammanettarlo.