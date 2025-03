Genova – Un incidente stradale si è verificato nel corso del primo pomeriggio di oggi, lunedì 17 marzo, in via Palestro, nel quartiere genovese di Castelletto. Secondo le prime informazioni, sembrerebbe che una giovane che stava percorrendo la strada a bordo della sua auto avrebbe perso il controllo del mezzo, che si è così ribaltato. Nel sinistro stradale non sarebbero rimasti coinvolti altri veicoli.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, la polizia locale e i sanitari del 118. Fortunatamente, la ragazza alla guida non è rimasta ferita nell’impatto e ha così rifiutato il trasporto in ospedale.

La strada è stata momentaneamente chiusa al traffico veicolare per consentire le operazioni di rimozione del mezzo e per permettere agli agenti di svolgere tutti i rilievi necessari a chiarire la dinamica dell’accaduto.

