Genova – Intorno alle ore 13 del primo pomeriggio di oggi, martedì 18 marzo, un estintore posizionato in una sala interna del pronto soccorso dell’ospedale Galliera si è improvvisamente aperto, riempendo di polvere gran parte della pavimentazione.

La sala è stata immediatamente svuotata anche da letti e arredi e fortunatamente non si sono registrate persone rimaste ferite o intossicate dall’accaduto.

Dopo aver fatto allontanare i pazienti presenti, sono iniziate le operazioni di pulizia dell’area interessata che al momento non sono ancora terminate.

Le conseguenze più importanti riguardano l’arrivo delle ambulanze. Il 118, infatti, è stato informato anche queste siano momentaneamente deviate verso gli altri pronto soccorso degli ospedali cittadini.

Il ripristino della sala è atteso a breve, al momento non si conoscono le cause che hanno portato all’apertura dell’estintore.

——————————————————————————————————

Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!

Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it – https://t.me/liguriaoggi

Iscriviti alla pagina Facebook – https://www.facebook.com/liguriaoggi

Iscriviti al canale whatsapp – https://whatsapp.com/channel/0029VaDKB3b4dTnRSuqpyH2f

Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads iscrivendosi gratuitamente qui: https://www.threads.net/@liguriaoggi.it?invite=0