Genova, rapina al distributore a Borzoli armati di pistola: arrestati due uomini

Genova – La polizia di stato ha arrestato negli scorsi giorni due uomini ritenuti i responsabili della rapina al distributore ‘Europam’ avvenuta nella zona di Borzoli lo scorso lunedì 10 marzo.

I due sono stati individuati dopo lunghe e accurate indagini condotte dalle forze dell’ordine che hanno ascoltato le testimonianze delle persone che hanno assistito alla scena e hanno visionato le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti sul luogo dell’accaduto.

Secondo quanto ricostruito nel corso delle indagini, i due sarebbero entrati all’interno del distributore – uno dei due impugnando una pistola -, avrebbero chiuso il dipendente dentro uno sgabuzzino e si sarebbero impossessati del denaro presente in contanti, circa 11mila euro, prima di far perdere le proprie tracce.

Secondo quanto emerso, uno dei due sarebbe un detenuto in regime di semilibertà che avrebbe utilizzato un furgone della ditta di ponteggi per la quale lavorava dalla mattina alla sera per effettuare un sopralluogo a circa un’ora dalla rapina.

I due, un 42enne e un 40enne, sono stati arrestati e trasferiti in carcere a Marassi.

