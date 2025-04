Tragedia a Pontedassio, schianto moto-furgone: morto un uomo

Pontedassio (Imperia) – Un altro tragico incidente che costa la vita ad un motociclista è accaduto nel ponente della nostra regione, dopo lo schianto avvenuto ieri lungo l’Aurelia Bis e che ha causato la morte del 30enne Fabio Versace.

Questa volta l’incidente è avvenuto nel territorio comunale di Pontedassio, sulle alture dell’imperiese, lungo la strada che porta a Diano Arentino.

Lo schianto avrebbe coinvolto una moto e un furgone e l’impatto sarebbe stato molto violento. Il sinistro stradale è costato la vita al centauro che viaggiava a bordo del mezzo a due ruote, che sarebbe morto a seguito delle ferite riportate.

Sul posto sono giunti i sanitari del 118, che hanno provato a prestare le prime cure nei suoi confronti ma non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.

Inoltre, sul luogo dell’accaduto sono arrivati anche vigili del fuoco e carabinieri, che sono al lavoro per gestire il traffico e per chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto.

Al momento non si conosce l’identità della vittima.

