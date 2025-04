Genova, venerdì presidio a Nervi: “Salvaguardiamo l’area verde di Campostano”

Genova – É in programma nel quartiere genovese di Nervi questo venerdì dalle ore 15 alle ore 18:30 un presidio organizzato dal ‘Circolo Nuova Ecologia’ e ‘Nervi Basta Degrado’ per la salvaguardia dell’area verde di Campostano, che negli ultimi anni è stata soggetto di diversi progetti: il più recente di questi vorrebbe la costruzione di un supermercato.

Il presidio è in programma in viale Franchini.

“Il Circolo Nuova Ecologia e Nervi Basta Degrado – si legge nel manifesto diffuso – insieme ai cittadini:

– Esprimono contrarietà nei confronti di opere che alterano pesantemente e in modo irreversibile lo stato dei luoghi

– Verificano che continua la tendenza negativa del consumo di suolo, inteso come aumento delle superfici artificiali

– Fanno propria l’opinione di tanti cittadini contrari a sacrificare un’area verde per costruire l’ennesimo supermercato

– Dicono basta alla visione di una città venduta alla grande distribuzione”.

