Cogoleto, spedizione punitiva fuori da un bar: fermati due 30enni

Cogoleto (Genova) – Sono stati individuati tutti i presunti membri del gruppo formato da quattro persone che la scorsa estate raggiunsero e picchiarono a sangue un uomo fuori da un bar a Cogoleto.

Tutto accadde sotto gli occhi di diversi testimoni, mentre all’interno del locale veniva trasmessa una partita degli Europei di calcio.

Secondo le ricostruzioni effettuate dai militari dell’arma, sembrerebbe che la vittima del pestaggio avesse precedentemente litigato con una donna. Per questo motivo, sarebbe stato raggiunto dai quattro fermati che a volto scoperto avrebbero iniziato ad aggredirlo brutalmente.

L’uomo, un 53enne, era stato soccorso dai sanitari del 118 che l’avevano trasportato d’urgenza all’ospedale, dove era finito in prognosi riservata.

Nei giorni successivi all’accaduto, erano state fermate due persone anche grazie all’ausilio delle immagini delle telecamere di videosorveglianza che avevano ripreso la scena.

A seguito di lunghe e accurate indagini, sono stati individuati anche gli ultimi due presunti responsabili: si tratta di due 30enne, uno finito in carcere e l’altro agli arresti domiciliari.

