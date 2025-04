Genova, ruba un furgone alla stazione di Quarto e si schianta: 19enne arrestato

Genova – Un giovane di 19 anni è stato arrestato dai carabinieri per aver rubato un furgone nei pressi della stazione ferroviaria di Quarto dei Mille, a Genova.

Il giovane avrebbe approfittato di un momento di distrazione del proprietario del mezzo, il quale si era allontanato per pochi istanti lasciando inserite le chiavi: il 19enne si è così intrufolato all’interno ed è partito, ma dopo pochi metri ha perso il controllo dello stesso furgone andandosi a schiantare contro un muro.

Nell’impatto, fortunatamente, non si sono registrati feriti e non sarebbero stati danneggiati neanche altri veicoli. Il furgone, invece, è stato danneggiato.

Sono intervenuti i carabinieri che hanno ricostruito la vicenda e hanno arrestato il giovane, che dovrà rispondere della accuse di furto aggravato e di danneggiamento.

