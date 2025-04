Santa Margherita Ligure, scippano una donna per strada: 23enne in manette, si cerca il complice

Santa Margherita Ligure (Genova) – I carabinieri hanno arrestato un giovane di 23 anni ritenuto uno dei due responsabili dello scippo che si è verificato ai danni di una donna per strada a Santa Margherita Ligure.

Il 23enne, insieme ad un complice, avrebbe scippato alla vittima la borsa di un valore di circa 7000 euro contenente anche 350 euro in contanti, prima di fuggire a bordo di un taxi che ha lasciato i due malviventi nei pressi del casello autostradale di Rapallo.

I due, però sono stati inseguiti da due testimoni che hanno assistito alla vicenda e hanno deciso di intervenire, mettendosi all’inseguimento dei due malviventi. Hanno chiamato anche i carabinieri, che sono intervenuti in maniera tempestiva sul posto.

I militari dell’arma hanno arrestato il 23enne e riconsegnato la refurtiva alla legittima proprietaria, mentre il complice è riuscito a fuggire.

Sono in corso le indagini per individuarlo e rintracciarlo.

——————————————————————————————————

Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!

Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it – https://t.me/liguriaoggi

Iscriviti alla pagina Facebook – https://www.facebook.com/liguriaoggi

Iscriviti al canale whatsapp – https://whatsapp.com/channel/0029VaDKB3b4dTnRSuqpyH2f

Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads iscrivendosi gratuitamente qui: https://www.threads.net/@liguriaoggi.it?invite=0