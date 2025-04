Tari, a Genova sino a 150 euro di sconto per famiglie in difficoltà

Genova – Un bonus sino a 150 euro sulla TARI a disposizione delle famiglie in difficoltà. Da oggi scatta il bando del Comune di Genova, con sportelli attivati in tutti i Municipi per informazioni e assistenza

Anche quest’anno il Comune di Genova ha pubblicato un bando per l’erogazione di un contributo a favore di famiglie in difficoltà economica residenti nel Comune di Genova. «Con un’intesa tra Comune e sindacati (Cgil, Cisl e Uil) e la firma del protocollo dello scorso anno – spiega il facente funzioni sindaco e assessore al Bilancio Pietro Piciocchi – abbiamo attivato misure che supportino i nuclei familiari di lavoratori, disoccupati, inoccupati e pensionati in difficoltà economica con l’erogazione di un contributo fino a 150 euro per la TARI. Per andare incontro alle famiglie e soprattutto alle persone anziane che hanno poca dimestichezza con l’accesso attraverso il fascicolo del cittadino, sono stati predisposti servizi di informazioni e assistenza in tutte le sedi dei nove Municipi e in una rete di associazioni territoriali».

Il bando prevede l’erogazione di un contributo di 100 euro per: i nuclei familiari, iscritti nella banca dati TARI, che alla data di presentazione dell’istanza siano composti da un massimo di 2 componenti (un pensionato da solo di età superiore a 70 anni – nucleo di 1 componente); un pensionato di età superiore a 70 anni con un solo familiare coresidente a carico (diverso da 1 figlio di età inferiore a 26 anni – nucleo di 2 componenti). Il contributo è di 150 euro per i nuclei familiari, iscritti nella banca dati TARI, in cui alla data di presentazione dell’istanza siano presenti da 1 a 4 figli a carico coresidenti al di sotto dei 26 anni.

Per aver accesso al contributo è necessario il possesso dei seguenti requisiti: far parte di un nucleo familiare residente nel Comune di Genova nel 2025, essere in possesso di una certificazione Isee non superiore a 20.000 euro, occupare un immobile di residenza – non superiore a 100 metri quadri e non accatastato nelle categorie A1, A8 e A9 -, essere in regola con il pagamento della TARI 2023 (se dovuto) e non fruire dell’agevolazione per grave disagio economico prevista dall’art. 21 del regolamento TARI.

L’istanza di contributo può essere presentata dall’intestatario della TARI, esclusivamente attraverso il Fascicolo del Cittadino, dal 7 aprile e sino alle 12 del 30 giugno.

Per eventuali informazioni è possibile consultare la sezione del sito ufficiale del Comune di Genova dedicata al contributo (https://www.comune.genova.it/tutti-gli-argomenti/tasse-e-tributi/contributo-sostegno-delle-famiglie-residenti-nel-comune-di), contattare la Direzione Entrate Tributarie e Canoni, scrivendo a direzionepolitichedellentrate@comune.genova.it o chiamando i numeri 0105575433/434.

Il fondo sarà ripartito per due terzi ai nuclei familiari e un terzo ai pensionati over 70, con due graduatorie separate, fino a esaurimento fondi disponibili.

In caso di avanzo di risorse in una delle due graduatorie, i residui saranno impiegati nell’altra graduatoria, fino a esaurimento fondi.

I contributi saranno erogati nelle modalità (bonifico o ritiro in tesoreria) indicate dal richiedente.

I cittadini possono richiedere assistenza e informazioni nelle sedi dei Municipi I Centro Est, II Centro Ovest, III Bassa Val Bisagno, VII Ponente e IX Levante il mercoledì dalle 14 alle 16; nei Municipi IV Media Val Bisagno, V Val Polcevera, VI Medio Ponente e VIII Medio Levante il mercoledì dalle 9 alle 11

