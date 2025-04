Genova, incendio sopra al Biscione, indagini in corso

Genova – Indagini in corso per l’incendio divampato ieri sera, intorno alle 19, in un terreno sopra il Biscione, in via Loria, sulle alture di Marassi.

Si stanno verificando le cause del rogo che ha distrutto una baracca e danneggiato una costruzione in legno che si trova nelle vicinanze.

Le fiamme, altissime, sono state avvistate dai residenti ma anche dalla zona bassa di Marassi e le telefonate ai vigili del fuoco sono state numerose.

L’incendio si trovava vicino alle abitazioni e la preoccupazione è stata tanta anche per la rapidità con cui il rogo ha avvolto la baracca e minacciava di estendersi alla zona boschiva accanto.

I vigili del fuoco sono intervenuti rapidamente ed hanno evacuato la zona mentre la polizia locale chiudeva l’accesso a via Loria per consentire i soccorsi.

Le fiamme sono state spente evitando che il rogo si estendesse al bosco e alla costruzione in legno che è rimasta danneggiata solo in modo lieve.

In corso le verifiche e le indagini per accertare le cause dell’incendio ed eventuali responsabilità.

Nel pomeriggio di ieri un incendio di sterpaglie non controllato ha fatto scattare l’allarme incendi anche nella zona di Mele e solo la rapidità dell’intervento dei volontari anti incendio e dei vigili del fuoco ha evitato il peggio.