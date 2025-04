Meteo Liguria, torna il bel tempo ma solo temporaneamente

Un temporaneo miglioramento nelle condizioni meteo sulla Liguria è atteso per oggi, giovedì 10 aprile 2025 per la discesa verso il Mediterraneo centro-occidentale del campo anticiclonico posizionato in questi giorni tra Gran Bretagna ed Islanda. Un peggioramento, con l’arrivo di nuvole e precipitazioni è però previsto per sabato.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Giovedì 10 Aprile 2025

In mattinata cieli generalmente sereni su tutta la regione; dalle ore centrali, l’impostarsi della brezza di mare favorirà lo sviluppo di qualche nube a ridosso dei rilievi adiacenti il Mar Ligure, ma senza precipitazioni.

Venti al mattino deboli dai quadranti settentrionali, in rotazione da sud dalle ore centrali, a causa appunto della brezza di mare.

Mare poco mosso.

Temperature minime stazionarie o in leggero calo, massime in generale aumento.

Sulla costa temperature minime tra +7°C/+12°C e massime tra +14°C/+18°C

Nell’interno temperature minime tra -1°C/+7°C e massime tra +12°C/+19°C