Morte di Camilla Canepa: prosciolti i cinque medici indagati

Genova – Sono stati prosciolti e non andranno dunque a processo i cinque medici dell’ospedale di Lavagna che fino ad oggi erano indagati per la morte di Camilla Canepa, giovane studentessa di 18 anni di Sestri Levante morta nel giugno del 2021 una settimana dopo aver ricevuto una dose di vaccino Astrazeneca.

Il giudice per l’udienza preliminare, Carla Pastorini, ha prosciolto i cinque medici dall’accusa di omicidio colposo “perché il fatto non sussiste” e dall’accusa di falso ideologico “perché il fatto non costituisce reato”.

Secondo gli inquirenti, i medici non avrebbero provveduto ad effettuare tutti gli accertamenti diagnostici necessari al momento dell’accesso della giovane al pronto soccorso.

——————————————————————————————————

Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!

Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it – https://t.me/liguriaoggi

Iscriviti alla pagina Facebook – https://www.facebook.com/liguriaoggi

Iscriviti al canale whatsapp – https://whatsapp.com/channel/0029VaDKB3b4dTnRSuqpyH2f

Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads iscrivendosi gratuitamente qui: https://www.threads.net/@liguriaoggi.it?invite=0

Per segnalazioni alla Redazione – Whatsapp 351 5030495 – redazione@liguriaoggi.it